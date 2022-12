Traditionelle Kunst vs. KI und Trends in Spielen: "Das Problem ist die Bandbreite der Referenzen"

HQ

Auf der BIG-Konferenz in Bilbao haben wir uns mit dem freischaffenden Künstler Nicolai Troshinsky getroffen, um hauptsächlich über den Indie-Liebling Card Shark 2022 zu sprechen, aber das Gespräch im folgenden Video berührte auch Kunsttrends und mehr.

Troshinsky erklärt, dass Täuschung nicht nur Teil der Erzählung und Mechanik des Nerial-Spiels ist, sondern auch Teil seiner Grafik. Auf seinem Panel zeigte er jungen Entwicklern, wie sie "visuellen und künstlerischen Betrug" für reduzierte Teams oder sogar Solo-Künstler-Arbeiten wie diese nutzen können, wo er "Abkürzungen oder kleine visuelle Tricks entwickelte, um die Illusion zu verkaufen, dass dies eine lebendige Welt ist, dass dies das Frankreich des 18. Jahrhunderts ist".

In Bezug auf das Spiel selbst wurde Card Shark stark von Stanley Kubricks berühmter Kartensequenz von Barry Lyndon inspiriert, während seine "Verdachtsbalkenmechanik" ein paar Notizen aus dem alten Indie-Spiel Uplink machte, wo man unter Druck hackte. Aber vor allem wurde das Projekt geboren, weil Nicolai selbst auf Kartenmagie steht, wie im Video mit einem Trick gezeigt, der Ihnen wirklich die Kinnlade herunterfallen ließ.

Der Künstler hat mit verschiedenen Kunsttypen und visuellen Identitäten experimentiert, vom Videobearbeitungsspiel Loop Raccord über den kurzen Animationsfilm Astigmatismo bis hin zu den "animierten Storyboards von Card Shark", und arbeitet nun mit Live-Visuals-Shows.

Vor diesem Hintergrund und wie "KI-Kunstgeneratoren" und automatisierte Systeme zum Zeichnen und Animieren in letzter Zeit gewachsen sind, haben wir Nicolai nach diesen Methoden und den traditionelleren Methoden von Card Shark oder dem jüngsten Pentiment gefragt.

"Ich denke, es ist von Vorteil, die traditionellen Methoden zu kennen, da die Arbeit und die Referenzen, die Sie haben, viel größer sind. Wenn man sich sehr auf die neueste Technologie konzentriert und etwas, das meiner Meinung nach in Videospielen passiert, die sich gegenseitig referenzieren und sich auf Ästhetik aus anderen Spielen beziehen, verfestigen sie Stile, die "wie ein Videospiel aussehen". Das Problem dabei ist, dass die Bandbreite der Referenzen, die Sie haben, im Vergleich zur Kunstgeschichte recht klein ist. Es ist also sehr schwer, aus dieser winzigen Menge an Beispielen etwas Neues zu machen. Ich sehe immer mehr Spiele, die sich auf andere Dinge beziehen (...), aber die Reichweite, die man zum Beispiel in Animationen bekommt, stellt die von Videospielen sehr, sehr schnell in den Schatten."

Gegen Ende des Interviews teilt Nicolai auch seine persönlichen Gedanken über die aktuelle globale Situation, da er in Moskau als Sohn eines ukrainischen Vaters geboren wurde, aber seit seinem 6. Lebensjahr in Spanien aufgewachsen ist.