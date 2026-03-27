Trackmania bei DreamHack Birmingham: Was erwartet man vom Road bis EWC-Turnier

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Eines der großen Turniere an diesem Wochenende im DreamHack Birmingham ist die äußerst wichtige Qualifikationsrunde für Trackmania beim Esports World Cup. Die Veranstaltung gilt als Road to EWC und bestimmt acht der 32 bestätigten Spieler für das kommende große Turnier des in Saudi-Arabien ansässigen Festivals.

Vor diesem Hintergrund sind Sie vielleicht neugierig auf die Pläne für dieses Wochenende und wie die Aktion strukturiert sein wird. Wir haben diese Informationen unten zusammengestellt.

Zum einen wird das Spiel alle drei Tage von DreamHack Birmingham umfassen und die Gruppenphase findet am 27. und 28. März statt, bevor das Finalspiel später am 28. März und bis zum 29. März stattfindet.

41 Spieler nehmen an der Veranstaltung teil, und einige haben das Privileg, aufgrund von Lücken im Gruppenbracket nicht im ersten Spiel antreten zu müssen, was bedeutet, dass es mehrere Bye-Games gibt. Das Format sieht außerdem vor, dass die anwesenden Spieler für das Finale auf 16 Spieler reduziert werden; wie beim Gruppenbracket wird ein Doppel-K.-o.-Format verwendet, was bedeutet, dass Spieler ein Spiel 'verlieren' und trotzdem am Leben bleiben können, während ein zweites sie nach Hause schickt. Die Struktur ist außerdem so, dass die beiden besten Spieler jedes Rennens weiterkommen, bis nur noch vier im Grand Final übrig sind, wo natürlich nur noch ein Sieger sein kann.

Wirst du dieses Wochenende beim Event Trackmania: Road to EWC einschalten?