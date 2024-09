Tracklock wurde vorerst abgeschaltet

HQ

Kurz nach unseren Berichten über die von ihr bereitgestellten Daten wurde die Statistikplattform Deadlock Tracklock (vorerst) abgeschaltet.

Daten wie die Gesamtzahl der Spiele, die Erscheinungsrate und die Siegesrate für die Helden des MOBA/Shooter-Hybriden von Valve Tracklock schienen mir eine unschätzbare Ressource zu sein, um anzuzeigen, was in der näheren Beta des Spiels funktioniert und was nicht.

Es scheint, dass Valve noch nicht ganz bereit ist für dieses Maß an öffentlicher Kontrolle mit den Projekten, da sie ihre Systeme zurückgegeben haben, um die Datenerfassung zu verbieten.

Ein Tracklock Admin sagte: "Valve hat noch aggressivere Ratenbegrenzungen eingeführt und jetzt gibt es keine neuen Spiele, die verfolgt werden.

"Wir werden bald einige Änderungen an der Website vornehmen, um dem gerecht zu werden.

"Ich möchte nur sagen, gehen Sie nicht hin und beschweren Sie sich bei Valve. Dieses Spiel befindet sich in der Beta-Phase und sie sind eindeutig noch nicht bereit für Statistikseiten.

"Wir werden diese Zeit nutzen, um die Funktionen zu verbessern (wir sind erst eine Woche alt!) und bereit zu sein, wenn Valve eine Lösung für uns hat!"

Das bin nicht ich, der sie verfolgt, aber ich werde unverblümt sein. Obwohl ich die Entscheidung von Valve verstehe, denke ich, dass sie unglaublich kurzsichtig ist. Deadlock ist gerade im Aufwind, nicht nur in Bezug auf die Spielerzahlen, sondern auch im Hinblick darauf, ein echter Anwärter im Esports-Bereich zu werden.

Mehrere Organisationen haben bereits professionelle Deadlock -Teams angekündigt, Community-Turniere gibt es in Hülle und Fülle und Profis aus anderen E-Sportarten wechseln ins Spiel.

Websites wie Tracklock sind nicht nur nützliche Informationswerkzeuge für Entwickler, sondern fördern auch die Interaktion der Community mit den Entwicklern und untereinander.

Zu guter Letzt, und das ist das Wichtigste, sind sie von unschätzbarem Wert für die kompetitive Szene eines Spiels, da sie Tier-Listen, Meta-Analysen und Theorieerstellung in einer weit verbreiteten Kapazität ermöglichen und (in einigen Fällen) als Protokolle für Wettbewerbsergebnisse fungieren. Diesen Aspekt von Deadlock in die Knie zu zwingen, wenn es so gut läuft, scheint gelinde gesagt seltsam (danke, GamesRadar).