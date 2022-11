Tracers Schadensfehler wird den Charakter in Overwatch 2 nicht deaktiviert sehen, sagt Game Director

HQ

Wenn ihr Overwatch 2 in den letzten Tagen gespielt habt, habt ihr vielleicht bemerkt, dass Tracer einen kleinen Fehler erlebt hat. Der Charakter hat keinen Schadensabfall mehr unter 20 Meter, was bedeutet, dass er Tonnen von Schaden verursachen kann, ohne auch nur geringfügig so nahe kommen zu müssen wie früher.

Einige Fans mit Adleraugen bemerkten dies und berichteten es auf Reddit und nahmen an, dass dies dazu führen würde, dass der Charakter bald deaktiviert werden würde, wie andere Charaktere, die ernsthafte Fehler hatten (Mei, Bastion, Torbjorn). Glücklicherweise wird dies nicht der Fall sein, wie Game Director Aaron Keller in einer Antwort auf Reddit erklärt hat.

"Hallo zusammen. Wir untersuchen derzeit und planen, diesen Fehler in einem zukünftigen Patch zu beheben. Dies war jedoch anscheinend in den letzten paar Builds im Spiel (wir haben es gerade im Halloween-Patch verifiziert), und während der scharfe Schadensabfall für Tracer definitiv ein Fehler ist, war ihr Gesamtleistungsniveau in Ordnung. Wir planen nicht, Tracer zu deaktivieren, und wenn wir den Fehler beheben, werden wir auch zusätzliche Änderungen an ihrem Kit prüfen, um dies zu kompensieren."

Was diese Änderungen an Tracers Ausrüstung sein werden, bleibt unklar, aber zweifellos werden wir für Saison 2 mehr darüber hören, wenn sie Anfang Dezember ankommt.