TP-Link wird wegen Irreführung bezüglich der China-Beziehungen untersucht

HQ

Eine aktuelle Untersuchung der US-amerikanischen Federal Trade Commission untersucht TP-Links-Verbindungen zu China.

Dies liegt laut Bloomberg daran, dass trotz der Umstrukturierung von TP-Link im letzten Jahr und der Tatsache, dass das Unternehmen nun auf dem Papier ein US-Unternehmen ist, mit Mitbegründer Jefferey Chao an der Spitze, die FTC prüft, ob dies Verbraucher in die Irre führt, da das Unternehmen offenbar weiterhin enge Verbindungen zur chinesischen Regierung hat.

Jeffery Chao hat in einer offiziellen Erklärung jegliche Verbindungen zur chinesischen Regierung abgelehnt, sei es persönlich oder auf Unternehmensebene.

TP-Link wurde zuvor wegen seiner Preisgestaltung untersucht, bis zu einem Grad, in dem es als strafrechtlicher Kartellrecht untersucht wurde, doch die meisten Analysen zeigten, dass dies in Wirklichkeit mit Sicherheitsrisiken zu tun hat, da chinesische Router, die in amerikanischen Haushalten und Unternehmen installiert werden, bei Cyberangriffen auf nationaler Ebene ausgenutzt werden könnten.