Toys R Us veröffentlicht ersten KI-generierten Markenwerbespot

HQ

Während sich die KI weiter verbessert und ihren Weg in unser Leben findet, erkennen viele Menschen, dass das Problem nicht in der Technologie als Konzept liegt, sondern in den Menschen, die sie kontrollieren. Aus welchem Grund auch immer, es scheint, dass viele Menschen, die KI lieben, verzweifelt versuchen, Kreative niederzuschlagen und sie durch leblose, seelenlose "Kunstwerke" zu ersetzen, die wahrscheinlich Kosten senken werden.

Das jüngste Beispiel für diese beängstigende und leblose Zukunft kommt von Toys R Us, das den ersten Markenwerbespot ausschließlich durch den Einsatz von KI gedreht hat. Wenn dies ein Schulvideoprojekt wäre, würde es wahrscheinlich gute Noten bekommen, aber die fragliche Werbung ist sehr, sehr schlecht.

Einiges davon sieht auf den ersten Blick in Ordnung aus, aber im weiteren Verlauf der Anzeige sind die Schwächen des aktuellen KI-Modells deutlich zu erkennen. Die KI wird sich im Laufe der Zeit verbessern, aber es bleibt die Frage, ob sie etwas herstellen kann, das sich tatsächlich ähnlich anfühlt wie eine Kreation eines Menschen.

Werbung: