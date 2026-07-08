Toys For Bob würde gerne eine neue Banjo-Kazooie entwickeln

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Im Laufe der Jahre gab es viele Gerüchte, Spekulationen und reines Wunschdenken von Spielern, die auf eine neue Banjo-Kazooie hofften. Darüber hinaus haben verschiedene Xbox-Manager von Zeit zu Zeit positive Dinge über das klassische Duo von Rare gesagt, was so interpretiert wurde, dass sie darüber nachdenken, sie wieder zum Leben zu erwecken.

Aber... Wie Sie wissen, ist natürlich nichts passiert. Das Interesse bleibt jedoch bestehen, und als Asha Sharma vor ein paar Monaten eine Xbox-Vorschlagsbox veröffentlichte, stellte sich heraus, dass ein neues Banjo-Kazooie das einzige Spiel ist, auf das sich die meisten Xbox-Spieler hoffen. Aber kürzlich sagte Xbox-Executive Vice President Matt Booty, dass sie offen dafür sind, einem externen Studio zu erlauben, ein neues Spiel mit dem Bären und dem Vogel zu machen, und jetzt kennen wir ein Team, das das Projekt gerne übernehmen möchte.

Das ehemalige Activision-eigene Studio Toys For Bob arbeitet derzeit an Spyro: A Realm Beyond, das nächstes Jahr erscheinen soll, und im Gespräch mit Kinda Funny Games antwortete Studioleiter Paul Yan scherzhaft auf die Frage, ob sie jemals über die Möglichkeit gesprochen hätten, Banjo-Kazooie zu entwickeln, indem er sagte: "Wie oft, meinst du."

Der stellvertretende Kreativdirektor Lou Studdert nahm ebenfalls an dem Interview teil und ist ebenfalls äußerst positiv gegenüber der Idee:

"Es ist eine Franchise, die wir lieben. Als Plattformer-Fans steht Banjo ganz oben. Wir haben riesige, riesige Fans dieser Franchise in unserem Team. Weißt du, ich meine, sie haben den Jiggy als Profilbild, so etwas, so ein Fan-Level. Wir lieben das Franchise."

Bezüglich der Chance, ein neues Banjo-Spiel zu entwickeln, sagte Studdert: "Wenn sich jemals die Gelegenheit ergeben sollte, wäre das großartig."

Toys For Bob pflegt eine gute Zusammenarbeit mit Activision und Microsoft, nicht zuletzt dank ihrer Geschichte und der Tatsache, dass die Parteien am nächsten Spyro-Abenteuer arbeiten, also drücken wir einfach die Daumen, dass Asha Sharma und Matt Booty den oben genannten Podcast gehört haben und den Ball ins Rollen bringen.