Toys for Bob verspricht, bald mehr von Crash Bandicoot zu zeigen

Letzte Woche wurde in Online-Foren darüber spekuliert, ob in naher Zukunft nicht vielleicht ein neues Crash-Bandicoot-Projekt angekündigt werden könnte. Grund dafür waren missverständliche Beiträge auf den sozialen Medienkanälen des Spiels, die das Ziel hatten, die Fans zum 25. Geburtstag des Beuteldachses zu aktivieren.

Der offizielle Twitter-Account von Crash Bandicoot schrieb zum Beispiel: "Das Gefühl, das man bekommt, wenn man hört, dass eine bestimmte Party [bald startet]". Mit "Party" ist wahrscheinlich ein Artikel gemeint gewesen, den der Publisher Activision wenige Tage später aufbereitete, um dem Jubiläum zu gedenken.

Um das 25-jährige Jubiläum des Charakters zu feiern, haben auch die Entwickler Toys for Bob (zuletzt verantwortlich für Crash Bandicoot 4: It's About Time, mittlerweile helfen sie bei Call of Duty: Warzone aus) ein neues Video erarbeitet. Darin erklärt Avery Lodato, einer der beiden Manager des Studios, dass "wir sehr bald mehr von [Crash] sehen werden".

Solche nichtssagenden Teaser bringen uns in den seltensten Fällen weiter, denn ohne einen konkreten Hintergrund lassen sich daraus keine genauen Informationen herauslesen. Wir gehen zwar nicht davon aus, dass Toys for Bob Sadisten sind, die ihre Fans absichtlich enttäuschen möchten, aber bei solchen Meldungen müsst ihr sehr vorsichtig sein.

Quelle: Destructoid.