Toyotas erster Supersportwagen wird am 4. Dezember enthüllt

Toyota und Lexus necken uns seit einigen Monaten mit Bildern und Vorabinformationen zu ihrem kommenden, neuen Supersportwagen und nachdem wir es letzte Woche bestätigt haben (das Serienmodell und nicht das Konzeptauto, das während der Monterey Car Week gezeigt wurde), haben wir nun über einen Livestream vom japanischen Autoriesen erfahren, wann es enthüllt wird. Am 4. Dezember ist es soweit und Berichten zufolge handelt es sich um einen Toyota/Lexus namens GR GT, der einen Hybrid-V8 von über 880 PS unter der Haube hat und damit die besten Autos von Ferrari, McLaren, Lamborghini und natürlich Porsche herausfordern wird.