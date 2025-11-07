Toyotas-Chef forderte die Lexus-Designer auf, "diesen riesigen Spindelgrill nicht mehr zu verwenden"

HQ

Wer in den letzten 15 Jahren Lexus-Autos gesehen hat, hat natürlich direkt in deren leicht skurrile Frontgrills gestarrt, die seit dem Redesign enorm groß geworden sind, und dann nur immer größer geworden sind. Jetzt entfernt sich die Toyota-eigene Marke von diesen Kühlergrills und tut dies mit einer völlig neuen Designsprache, die wir vor kurzem zum ersten Mal zu sehen bekamen, und bei der die Front neu gestaltet wurde und laut uns bei Gamereactor Cars - viel schöner. Ein großer Teil des Grundes, warum Lexus und Toyota ihr Design geändert haben, ist, dass der große Chef von Toyota der Designsprache überdrüssig wurde und den Lexus-Designern sagte, sie sollten aufhören. Dies über Topgear.

Koichi Suga, GM von Lexus Design: "Als wir mit dem Frontgrill begonnen haben, haben wir ihn an jedem Auto angebracht. Dann fragte der Vorsitzende Akio Toyoda: 'Warum macht Ihr jedes Mal das gleiche Design?' Ernst! Er sagte mir: 'Ihr solltet die Frontgrills brechen'. Also entwarfen wir die LBX und begannen nach und nach, den Ausdruck der Frontgrills weiterzuentwickeln. Seitdem haben wir versucht, das Symbol einzugeben, aber mit einer anderen Ausführung. Das führt uns zum neuen Design, zum neuen Vorschlag."

Alt. Hässlich.