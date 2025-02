Toyota wird nächsten Monat ein neues Elektrofahrzeugmodell vorstellen

HQ

Toyota wird sein Angebot an Elektrofahrzeugen schon bald weiter ausbauen, denn der japanische Autohersteller hat nun bekannt gegeben, dass er im nächsten Monat ein völlig neues Modell vorstellen wird. Das Auto, das am 11. März enthüllt werden soll, erfährt noch nicht viel darüber, was dieses Auto sein wird, abgesehen von den folgenden:

"Das neue Auto präsentiert ein schlankes und stilvolles Coupé-Design mit einem geräumigen, komfortablen und vielseitigen Innenraum und einer gesteigerten Fahrdynamik. Seine Entwicklung ist inspiriert von Toyotas Tradition, Produkte zu entwickeln, die eine starke emotionale Anziehungskraft haben und den Kunden eine größere Auswahl bieten."

Laut der genauen Enthüllungszeit am 11. März wird es für die Europäer spät sein, da sie für 23:01 Uhr GMT / 00:01 Uhr MEZ (12. März) angesetzt ist. Werfen Sie einen Blick auf einen Teaser für das Auto unten.

