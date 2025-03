Toyota stellt ein Kleinstfahrzeug vor, das Europas Städte nachhaltig erobern soll

HQ

Während viele amerikanische Autos dazu neigen, riesig zu sein, sind viele europäische Modelle oft prägnanter, da sie für das Fahren auf kleineren Landstraßen und in engen und engen Stadtstraßen und nicht auf massiven, weitläufigen offenen Autobahnen konzipiert sind. Zu diesem Zweck sehen wir hier und da oft europafreundliche Autos auftauchen, und jetzt versucht sich Toyota erneut an dieser Front mit einem neuen Konzeptmodell, das als FT-Me bekannt ist.

Es handelt sich um ein Mikromodell, das vollelektrisch ist und sogar über nachhaltige Elemente verfügt, wie z. B. ein Solardach, mit dem es seine Reichweite während der Fahrt erhöhen kann. Es handelt sich um ein Auto mit einer Länge von weniger als 2,5 Metern, einer zweisitzigen Kabine, und all das bedeutet, dass es klein genug ist, um nur die Hälfte eines normalen Parkplatzes einzunehmen.

Er hat ein zweifarbiges weiß-schwarzes Styling und ein Design, das von einem Jethelm und den Mobilitätsbemühungen für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio und Paris 2024 inspiriert ist, und zeichnet sich gleichzeitig durch ein "Gefühl von Sicherheit, Robustheit, geringes Gewicht und eine Einstellung, überall hin zu gehen" aus.

Abgesehen von der 360-Grad-Sichtbarkeit, der Smartphone-Integration für den schlüssellosen Zugang und der Möglichkeit, dank des reinen Lenkradantriebs von Rollstuhlfahrern bedient zu werden, ist es auch ein Auto, für das der einfachste Führerschein erforderlich ist, was bedeutet, dass an einigen Orten bereits 14-Jährige legal in der Lage sind, sich hinter das Steuer dieses Autos zu setzen.

Hergestellt aus recycelten Materialien und mit der Hoffnung auf eine Reduzierung des CO2-Fußabdrucks um 90 % im Vergleich zu den meisten Stadtfahrzeugen, wurde uns zwar noch nicht die genaue Reichweite des Autos mitgeteilt, aber uns wurde gesagt, dass das Solardach weitere 20-30 km pro Tag hinzufügen kann, was für die meisten Anwendungsfälle ausreichen soll.

Es ist unklar, ob der FT-Me jemals hergestellt wird, aber er hat definitiv ein paar sehr überzeugende Ideen für ein intelligentes Leben in städtischen Fahrzeugen.

