Toyota plant, 2026 einen erschwinglicheren CH-R EV auf den Markt zu bringen

Toyota hat bereits mit dem bZ4X, der nun einfach "bZ" heißt, Erfolge erzielt, aber 2026 scheint der ikonische Hersteller in einer niedrigeren Preisklasse konkurrieren zu wollen – insbesondere mit der kommenden EV-Version des CH-R, genannt CH-R+.

Obwohl er die TNGA-Plattform mit dem bZ teilt, ist er scheinbar eine Verbesserung gegenüber seinem teureren Schwestermodell, da er dasselbe 74,7-kWh-Paket bietet, jedoch serienmäßig mit Doppelmotor-Allradantrieb.

Es wird geschätzt, dass er eine Reichweite von etwa 290 Meilen, also 466 Kilometer, hat und wahrscheinlich "viel weniger" als 40.000 Dollar oder sogar weniger als 35.000 Dollar kosten wird, was bedeutet, dass er in vielen Märkten wirklich wettbewerbsfähig sein könnte.

Wir suchen noch nach konkreten Preis- und Verfügbarkeitsdetails, also bleiben Sie dran.