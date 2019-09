Toyota nicht in Need for Speed Heat, weil EA Straßenrennen bewirbt

Das anstehende Need for Speed ​​Heat wird sicherlich viele Autos unterschiedlicher Hersteller und Marken anbieten, sobald es Anfang November erscheint. Das Spiel wird viele dieser Wagen in einen kriminellen Kontext setzen, denn im Ghost Games' neuem Arcade-Racer geht es schließlich um illegale Straßenrennen. Für viele Autofirmen scheint das kein allzu großes Problem zu sein, doch Toyota kann sich darüber nicht freuen.

Comicbook schrieb letzte Woche von einem Fan, der beim Autohersteller nachgefragthat, warum es keine Toyota-Fahrzeuge in Need for Speed ​​Heat gibt. Ihm gab ein Mitarbeiter zu verstehen, dass der Kontext eine wichtige Rolle für die Positionierung von Produkten spielt:

"Ihr könnt können unsere Autos in GT Sport finden, wo illegale Straßenrennen nicht beworben werden."

Die Resonanz der Fans war umstritten, weshalb der Automobilkonzern kurz darauf noch einmal eine offizielle Antwort veröffentlichte:

"Wir lieben es, dass ihr unsere Autos in all euren Lieblingsrennspielen sehen wollt und ehrlich gesagt wollen wir das Gleiche. Offiziell hat die Toyota Motor Corporation derzeit keine konkreten Pläne, ihre Modellpalette für andere Spiele, als Gran Turismo Sport, umzusetzen."

"Wir sind sehr gespannt darauf, euch so bald wie möglich unsere Zukunftspläne mitzuteilen. In der Zwischenzeit, ob in Gran Turismo Sport, Forza oder Need for Speed, fahrt weiter."