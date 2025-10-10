Toyota ist bereit, uns den neuen LFA zu zeigen

HQ

Seit einigen Monaten sind Toyota und Lexus auf dem Nürgburgring, um einen kommenden, geheimen Sportwagen zu testen, der während der Monterey Car Week in Konzeptform gezeigt wurde und dort damals die gesamte Autowelt in Aufsehen erregte.

Er ist ein geistiger Nachfolger des inzwischen kanonisierten Lexus LFA-Supersportwagens, der sich LFR nennen soll und der laut hartnäckigen Gerüchten in zwei Versionen erscheinen wird, eine für den GT3-Rennsport und eine für die Straße, und das alles im nächsten Jahr. Nun hat Toyota selbst angekündigt, dass das Auto, auf das so viele gewartet haben, auf der Japan Mobility Show, die am 30. Oktober dieses Jahres stattfinden wird, in seiner vollen Pracht gezeigt wird.