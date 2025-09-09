Toyota hat tatsächlich einen V8 in die neue Supra eingebaut

HQ

Das neueste Toyota Supra-Modell entpuppte sich, wie viele von uns natürlich wissen, nicht ganz als das Killerauto, das wir uns erhofft hatten. Er wurde kein Rivale des Honda NSX Type-S oder des Nissan GT-R (R35), sondern eher ein Friseurauto auf Basis des BMW Z4, und es gibt viele Enthusiasten, die hauptsächlich den Motor in ihrer Supra ausgetauscht haben, um ihn leistungsfähiger zu machen. Jetzt haben GR Racing und Toyota das Gleiche getan, um an der Supercars-Meisterschaft teilzunehmen. In sechs rennkampftauglichen Autos stecken nun 5,2-Liter-V8-Motoren, die einen wunderbaren Sound erzeugen. Stellt euch vor... Stellt euch vor, der Supra wäre von Anfang an so ausgeliefert worden.

Offizielle Pressemitteilung: "Toyota Australia hat seinen ersten GR Supra Supercar offiziell vorgestellt, bevor die Marke zum ersten Mal in die Supercars Championship 2026 einsteigt. Fast ein Jahr nach der Ankündigung, dass Toyota 2026 in die höchste australische Motorsportkategorie aufsteigen wird, ist der GEN3 GR Supra nach einer umfangreichen Entwicklung und Konstruktion durch das Designteam von Toyota Australien und den Partner des Homologationsteams, Walkinshaw Andretti United (WAU), verwirklicht worden.

Insgesamt sechs GR Supra Supercars werden in der Supercars-Meisterschaft 2026 an den Start gehen, wobei die WAU zwei Fahrzeuge einsetzen wird, die von Chaz Mostert und Ryan Wood gefahren werden. Brad Jones Racing (BJR) wird vier weitere Autos einsetzen, wobei die Fahreraufstellung zu Beginn der Saison 2026 bekannt gegeben werden soll. Sean Hanley, Vice President Sales, Marketing and Franchise Operations bei Toyota Australien, sagte, dass es ein stolzer Moment für Toyota sei, den neuen GR Supra Supercar in Metall zu sehen, und zeigte sein wachsendes Engagement im australischen Motorsport und die wachsende Marke TOYOTA GAZOO Racing (GR).

