Toy Story tritt Disney Dreamlight Valley am 6. Dezember bei

Wir wissen seit einigen Monaten, dass Toy Story - einschließlich Woody, Buzz Lightyear und mehr - das nächste Franchise sein würde, das zu Disney Dreamlight Valley hinzugefügt wird. Jetzt wurde ein Veröffentlichungsdatum für dieses Update auf Twitter bekannt gegeben, und es stellt sich heraus, dass der Spaß am 6. Dezember beginnt. Das Update enthält sowohl neue Orte, die man besuchen kann, neue Abenteuer und viele neue Toy Story-Kosmetika.

Disney Dreamlight Valley ist ein Spiel in der gleichen Art wie Animal Crossing: New Horizons und Stardew Valley, aber stark an klassische Disney-Themen angelehnt. Es hat uns sehr gut gefallen und wir können euch absolut empfehlen, es auszuprobieren, es ist auch im Game Pass enthalten.