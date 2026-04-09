Toy Story kommt zu Fortnite, mit erwartetem Debüt am 10. April

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Da Toy Story 5 im Sommer seine Kinopremiere feiert, hätte man vielleicht gedacht, dass ein Crossover zwischen Fortnite und Pixars legendärem Universum für diese Zeit am besten geeignet wäre. Offenbar nicht.

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Es wurde bestätigt, dass Toy Story und Fortnite bald aufeinandertreffen werden, mit der Erwartet, dass das Crossover morgen, am 10. April, erscheint. Diese erste Ankunft bringt einige begehrte Kosmetika für Epic Games' Battle Royale, mit Buzz Lightyear- und Emperor Zurg-Skins, die im Item Shop erhältlich sein werden, zusammen mit weiteren kosmischen Buzz-Goodies, darunter ein Alien Sidekick, To Infinity, Destroy Buzz und Chosen One-Emotes, spezielle tragbare Kicks, Rückenbling, Spitzhacken, einen Gleiter und außerdem den Pizza Planet Lieferwagen zum Fahren im Spiel.

Obwohl vieles davon von Epic Games noch nicht offiziell enthüllt wurde, hat Fortnite Leaker ShiinaBR einige Einblicke in die Zusammenarbeit in den sozialen Medien geteilt.

Wirst du dir eines dieser Toy Story-Leckerei schnappen?