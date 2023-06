Toy Story 5 wird Woody und Buzz Lightyear wieder vereinen

Es sieht so aus, als ob wir in den kommenden Toy Story 5 mit einem Wiedersehen rechnen können. Wie Pixar-Chef Pete Docter in einem Interview mit Variety feststellte, werden sich in dem Animationsfilm Sheriff Woody und Buzz Lightyear wiedervereinen, obwohl die beiden am Ende von Toy Story 4 in getrennte Richtungen gehen.

Es ist nicht klar, wie die beiden Charaktere wieder zusammenkommen werden, da Docter einfach erklärte: "Wir haben eine weitere "Toy Story", also sind Woody und Buzz zurück."

Es ist auch unklar, ob Tom Hanks zurückkommen wird, um Woody in diesem fünften Hauptfilm seine Stimme zu leihen, obwohl es wahrscheinlich ist, dass er es wäre, da es seltsam wäre, Woody zurück zu haben, ohne dass Hanks ihm seine Stimme leiht. Was Buzz betrifft, so wissen wir schon seit einiger Zeit, dass Toy Story 5" target="_blank">Tim Allen zurückkommen wird, um den Charakter zu sprechen.

Was glaubst du, wie Toy Story 5 Woody und Buzz wieder vereinen wird?