Toy Story 5 Teaser zeigt Buzz und Woody gegen ein Tablet namens Lilypad

Pixar wühlt mal wieder in der Spielzeugkiste und mit diesem ersten Teaser für Toy Story 5 stehen Woody und Buzz bei der Einführung des Tablets Lily vor neuen Herausforderungen. Ein echter High-Tech-Wettbewerb im Vergleich zu dem, was sie zuvor erlebt haben. Das macht ihre Mission, Kinder zu unterhalten, natürlich schwieriger denn je und zwingt sie, ihren Platz in einem immer digitaleren Zeitalter zu hinterfragen.

Wie erwartet kehren sowohl Tom Hanks als auch Tim Allen als dynamisches Duo zurück, und hinter Neuzugang Lilypad steht Greta Lee. Darüber hinaus wird Conan O'Brien auch als einer der anderen neuen Charaktere namens Smarty Pants auftreten.

Toy Story 5 kommt am 19. Juni nächsten Jahres in die Kinos, und wir hoffen nun, dass dieses fünfte Abenteuer Pixar neues Leben einhauchen kann - das in letzter Zeit mit mehreren eher schwachen Filmen eine ziemlich harte Zeit hatte. Schauen Sie sich den Teaser unten an.

Freuen Sie sich auf Toy Story 5 ?