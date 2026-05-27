Toy Story 5 bekommt vor der Premiere einen letzten Trailer

HQ

Tatsächlich sind es jetzt nur noch drei Wochen, bis wir wieder mit Buzz Lightyear und Woody in Toy Story 5 abhängen können. Wie bei den wachsenden Kindern in den Filmen sehen wir diese Spielzeuge immer seltener, also müssen wir den Moment nutzen und das Beste daraus machen.

Diesmal steht das Duo ihrem vielleicht schwierigsten Gegner aller Zeiten gegenüber: Technologie. Was machst du, wenn Kinder aufhören zu spielen und stattdessen einfach auf Tablets wischen? Im Grunde ist die gesamte Besetzung der vorherigen Filme zurück, aber natürlich gibt es auch einige neue Gesichter, nicht zuletzt die Hauptantagonistin dieses Films, Lilypad (gespielt von Greta Lee).

Der letzte Trailer zu Toy Story 5 wurde nun veröffentlicht; Sie können es sich unten ansehen und sich auf fast zwei herrliche Stunden mit einer großen Kiste Popcorn und eiskalter Limonade in einem kühlen Kino freuen.