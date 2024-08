Towerborne wird nächsten Monat als Early Access gestartet

HQ

Vor etwas mehr als einem Jahr kündigte das Studio The Banner Saga namens Stoic sein neues Spiel Towerborne an, und jetzt kommen wir einer Veröffentlichung immer näher. Obwohl ein genaues Veröffentlichungsdatum für den vollständigen Start noch nicht bekannt gegeben wurde, hat sich der Entwickler zumindest dafür entschieden, anzukündigen, dass das Spiel bereits am 10. September als Early-Access-Titel veröffentlicht wird.

Die Early-Access-Version scheint vorerst auf Steam beschränkt zu sein, aber sie kommt zu einem späteren Zeitpunkt zur Xbox Game Preview. Sobald das Abenteuer im Jahr 2025 veröffentlicht wird, wird es auch für PC, Xbox und Game Pass erhältlich sein.