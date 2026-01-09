Towerborne wird im Februar komplett gestartet

HQ

Entwickler Stoic hat enthüllt, dass es endlich Zeit ist, dass der RPG-Brawler Towerborne Early Access verlässt und vollständig startet. Das Spiel, das seinen Lebenszyklus als Early-Access-Spiel auf dem PC begann, bevor es im April 2025 als Xbox Game Preview -Projekt auf die Xbox erschien, wird bald in seinen 1.0-Zustand umwandeln und ebenfalls ein Multiplattform-Debüt feiern.

Wie in einem Xbox Wire-Beitrag bestätigt wurde, wird Towerborne am 26. Februar vollständig auf PC, Xbox Series X/S, PS5 sowie Game Pass Premium und Ultimate erscheinen. Wenn dieser Start stattfindet, erhält das Projekt außerdem ein großes Update, das ein "neu interpretiertes Starterlebnis" bieten wird.

Wenn man sich anschaut, was dieses Update enthalten wird, wird uns die vollständige und vollständige Geschichte des Spiels mit einem großen Bosskampf am Ende versprochen. Obendrein gibt es ein neues und überarbeitetes Schwierigkeitsgradsystem, das das Spiel deutlich neu ausbalancieren sollte. Das World Map wird ebenfalls neu gedacht und um ein Küstenbiom erweitert. Es wird neue Begegnungen und Kampf-Herausforderungen geben, und obendrauf wird neue Musik hinzugefügt, Lebensqualität und Fehlerbehebungen werden versprochen, und das kosmetische System wird ganz anders aussehen, da alle kosmetischen Gegenstände durch das Gameplay verdienbar sind.

Wenn Towerborne erscheint, kostet es 24,99 $ für die reguläre Edition und 29,99 $ für die Deluxe Edition.