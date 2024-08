Towerborne wird als "ein Spiel, das die Leute schon lange lieben" gemacht

HQ

Eines der Spiele, die für PC und Xbox erscheinen und von dem wir glauben, dass es ein großer Hit wird, über das aber nicht viel gesprochen wird, ist das kommende Towerborne von Entwickler Stoic. Es wird oft als Anwärter auf Castle Crashers beschrieben und bietet Koop für bis zu vier Personen sowie Rollenspielmechaniken.

Am Dienstagabend bekamen wir einen neuen Trailer zu sehen, aber über Xbox Wire haben wir nun auch viele Bilder und weitere Informationen erhalten. Unter anderem spricht Executive Producer Kristofor Mellroth von Xbox Games Studios Publishing über eines der Ziele des Spiels, nämlich es so spaßig zu machen, dass wir es lange spielen wollen:

"Wir haben alle das gleiche Ziel - ein Spiel zu schaffen, das die Leute schon lange lieben. Von Anfang an wussten wir, dass unser Ansatz mit Towerborne ein wenig anders sein würde. Dadurch, dass wir zu Beginn sehr zielgerichtet sind und ein größeres Publikum erreichen, kann das Team die komplexesten Systeme weiter iterieren und verfeinern, um sie so unterhaltsam wie möglich zu gestalten."

Der Mitbegründer von Stroic, Arnie Jorgensen, erklärt auch, warum sie sich jetzt auf Free-to-Play konzentrieren, nachdem sie zuvor hauptsächlich Einzelspieler-Titel entwickelt haben. Es stellte sich heraus, dass sie den engen Kontakt, den sie mit der Community hatten, vermissten, als sie an dem Multiplayer-Spiel Banner Saga: Factions arbeiteten (das ebenfalls kostenlos spielbar war):

"Sie haben uns geholfen, unsere Kämpfe zu entwickeln und das Spiel im Allgemeinen besser zu machen, jeden Tag bekamen wir Feedback und machten Updates, ich habe bestimmt drei Stunden am Tag damit verbracht, mit der Community zu sprechen. Wir haben diesen Aspekt wirklich vermisst, nachdem wir wieder an einem Einzelspieler-Spiel gearbeitet haben, also freuen wir uns, es zurückzubringen."

Stoiker sind sich auch darüber im Klaren, dass sie nicht unbedingt ein Spiel machen wollen, mit dem man seine ganze Zeit verbringt. Die Idee ist, dass Sie in der Lage sein sollten, ein paar Minuten pro Woche oder mehrere Stunden jeden Tag zu spielen und trotzdem das Gefühl zu haben, dass es Sie unterhält und Ihnen etwas gibt. Jorgensen sagt:

"Sie müssen nicht jeden Monat Hunderte von Stunden investieren, um mit allen anderen Schritt zu halten. Spielen Sie so viel Sie wollen, gehen Sie weg und spielen Sie andere Spiele und kommen Sie dann zurück. Es ist wichtig anzuerkennen, dass jeder Mensch anders spielt. Du kannst fünf oder zehn Minuten spielen und hast immer noch das Gefühl, etwas Großartiges erreicht zu haben, oder du kannst fünf Stunden lang spielen."

Unten könnt ihr euch alle neuen Bilder ansehen, wo wir auch den Gamescom-Trailer beigefügt haben. Towerborne wird im Jahr 2025 veröffentlicht, aber eine Early Access-Beta auf Steam startet am 10. September und wird danach auch als Xbox Game Preview verfügbar sein.