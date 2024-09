Towerborne haben 40 Stunden Inhalt, wenn es als Early Access veröffentlicht wird

HQ

Am Dienstag ist es endlich soweit für die Early Access Version von Towerborne, die via Steam veröffentlicht wird. Zuvor wurde der Entwickler Stoic vom Podcast Gamertag Radio interviewt und verrät uns unter anderem, dass es von Anfang an rund 40 Stunden Unterhaltung geben wird.

Sie betonen auch, dass das Spiel Anfang 2025 als Game Preview-Titel für Xbox Series S/X erscheinen wird, und erklären ihre Inspirationsquellen - zu denen Klassiker wie Streets of Rage und Teenage Mutant Ninja Turtles sowie Vanillawares Meisterwerk Dragon's Crown gehören.

Wenn ihr mehr über Towerborne erfahren wollt, haben wir auch ein neues Entwicklertagebuch, in dem wir herausfinden, wie es ist, alleine im Gegensatz zu einem Koop-Modus zu spielen, welche Art von Beute euch erwartet und vieles mehr. Schauen Sie es sich unten an.