Towerborne erscheint nächsten Monat endlich auf Xbox

Am 10. September veröffentlichte Stoic sein Action-Rollenspiel Towerborne via Early Access auf Steam und enttäuschte damit viele Xbox-Spieler. Immerhin handelt es sich um einen Xbox Game Studios-Titel, der vor Xbox auf die Plattform von Valve kommt.

Die Entwickler begründeten das und sagten gleichzeitig, dass es natürlich auch rechtzeitig auf Xbox kommen wird – und jetzt wissen wir ein wenig mehr darüber. Am Dienstagabend wurde ein neuer Trailer für Towerborne veröffentlicht, der ein riesiges bevorstehendes Update namens Class Mastery Update vorstellt, das zur gleichen Zeit veröffentlicht wird, wie Towerborne für Windows PC und Xbox Series S/X erscheint (und im Game Pass enthalten ist).

Unter anderem wird uns gesagt, dass "PC- und Xbox-Spieler in der Lage sein werden, sich zusammenzuschließen, unabhängig von ihrer Plattform (einschließlich Steam) - und der Fortschritt wird auf allen Plattformen geteilt". Eine weitere Neuigkeit ist, dass Sie in der Lage sein werden , "sich einen zweiten (oder dritten oder vierten) Controller zu schnappen und Towerborne zusammen auf einem einzigen Bildschirm zu spielen. Betrachte dies als einen Liebesbrief an das Gefühl, in klassischen Brawlern von gestern im lokalen Koop-Modus zu spielen!"

Für diejenigen, die bereits spielen, gibt es auch ein brandneues Klassensystem, eine neu gestaltete Weltkarte, Gameplay-Verbesserungen und vieles mehr, über das Sie auf Xbox Wire mehr erfahren können.

Wann kommt das alles? Nun, es feiert am 29. April Premiere. Seht euch unten den neuen Trailer zu diesem leicht von Castle Crashers inspirierten Abenteuer an.