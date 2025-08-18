Towa and the Guardians of the Sacred Tree Vorschau: Wenn Hades und die östliche Mythologie ein Baby hätten

HQ

Holen wir den Elefanten so schnell wie möglich aus dem Raum: Towa and the Guardians of the Sacred Tree ähnelt raumbasierten Roguelite-Roguelites wie Enter /Exit the Gungeon, aber vor allem Towa and the Guardians of the Sacred Tree erinnert an Hades. Ihre Ähnlichkeiten gehen über die Wahl der Draufsicht oder die Art und Weise hinaus, wie Sie die nächste Stufe auswählen, je nachdem, welche Belohnung sie bietet. Es gibt viel Liebe für den Titel Supergiant Games ', aber Towa möchte sich abheben, indem es eine Reihe von Subsystemen hinzufügt, die weder Zagreus noch Melinoë besitzen und die neben Dekoration und Ambiente auch eine neue Perspektive auf die Herausforderung "wie weit kann man gehen" bieten.

Die Geschichte von Towa and the Guardians of the Sacred Tree ist der Kampf des Guten gegen das Meer, bei dem eine Gottheit namens Shinju seine Tochter Towa als Hüterin des gleichnamigen Dorfes anbot. Sie wird diejenige sein, die sich Magatsu und seinen Dämonen stellen muss, einer zerstörerischen Kraft, die die Welt bedroht, sowohl materiell als auch spirituell. Um diese böse Gottheit zu bekämpfen, umgibt sich Towa mit einer Reihe von Dorfbewohnern, ihren engsten Freunden und Verbündeten, jeder mit unterschiedlichen Fähigkeiten.

Ursprünglich war geplant, gemeinsam gegen Magatsu zu kämpfen, aber Magatsu erwachte vorzeitig und verbannte die Prayer Guardians in die Weiten von Raum und Zeit, während das Dorf Shinju und Towa selbst in der Zeit einfror. Nun liegt es an den Guardians, wieder vereint, aber auf der anderen Seite des Schleiers, die acht Schutzgeister von Magatsu zu besiegen, um Towa und das Dorf Shinju zu befreien.

Eines der Hauptunterscheidungsmerkmale von Towa ist, dass hier zu zweit gekämpft wird, mit einem Tandem aus einem Nahkämpfer (Tsurugi ) und einem Unterstützungskämpfer (Kagura ), von den acht Guardians of Prayer. Kombinationen zwischen den beiden (jeder Wächter hat je nach Rolle, die er spielt, unterschiedliche Fähigkeiten, obwohl es einige gibt, die besser zu beiden passen als andere) können im Kampf mächtige Synergien erzeugen und Teile der Geschichte jedes Charakters freischalten, während sie kämpfen und sich kennenlernen.

Der Kampf selbst macht Spaß und besteht aus einer Vielzahl von Angriffen mit Primär- und Sekundärwaffen sowie Spezialschlägen und ultimativen Angriffen. Darüber hinaus kann der Unterstützungscharakter, der automatisch sein oder vom Spieler gesteuert werden kann (obwohl der Hauptcharakter ungeschützt bleibt), je nach seinen Fähigkeiten und seiner Ausbildung mächtige offensive und defensive Zauber sowie Graces (passive Fähigkeiten, die in jedem Raum freigeschaltet werden) wirken, die Angriffe, Lebens- oder Manaregeneration verbessern oder Gegenstände erhalten.

All das ist wichtig, denn der Wiederholungszyklus mit jedem "Tod" stellt nur die Zeitlinie bis zu diesem Punkt im Abenteuer wieder her, und mit jedem Durchlauf können wir Materialien und Erfahrung sammeln, mit denen wir neue Fähigkeiten für unser Kampfduo freischalten können. Das Dorf wird als Drehscheibe und Spiegelbild des Fortschritts dienen, wenn wir neue Gebäude und mehr Trainingsmöglichkeiten im Dojo hinzufügen.

Du kannst auch Waffen schmieden, um die Gesamtwerte aller zu verbessern, und das mit einem der umfangreichsten Minispiele, die ich je gesehen habe. Ein weiteres großartiges "Minispiel" (das fast ein separates Spiel sein könnte, wie es aussieht) ist das Angeln, bei dem du Angelpunkte verdienst, die du mit den Dorfhändlern tauschen kannst, um Ausrüstung für deine Helden zu sammeln.

Ja, Towa erfindet das Rad nicht neu, und seine Hauptinspirationen sind sicherlich klar, aber es hat genug Originalität sowie einen Erzähl- und Story-Modus, der interessant genug ist, um sich eine Nische in diesem Genre zu schaffen. Es ist am 19. September für PC, PS5 und Xbox Series erhältlich und könnte eines der versteckten Juwelen im Veröffentlichungskalender für diesen Monat sein.