Towa and the Guardians of the Sacred Tree mit einem ersten Trailer angekündigt

Bandai Namco hatte auf dem Summer Game Fest zwei interessante Titel zu verkünden, zum einen das Rollenspiel Code Vein II (mehr dazu hier) und zum anderen Towa and the Guardians of the Sacred Tree.

Hinter dem Namen verbirgt sich ein Roguelike, in dem wir in den Rollen des titelgebenden Towa und der Guardians gegen einen bösen Idioten namens Magatsu kämpfen müssen. Die Idee ist, entweder im Einzelspielermodus oder im Koop-Modus mit einem Freund zu spielen, wobei jeder Hüter "seine eigenen Fähigkeiten und Schwerter hat, was jeden Kampfstil und jedes Hüterpaar einzigartig macht".

Towa and the Guardians of the Sacred Tree hat ein farbenfrohes Design und scheint klassisches Rollenspiel mit fleischigen Bosskämpfen und abwechslungsreichen Umgebungen zu mischen. Es wird am 19. September für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht, und den ersten Trailer und eine Reihe von Screenshots findet ihr unten.