Tour de France verkürzt Etappe 19 wegen ansteckender Krankheit bei Kühen

Die Tour de France war gezwungen, die Strecke der 19. Etappe zwischen Albertville und La Plagne ohne Vorankündigung zu ändern und sie drastisch von 130 km auf 95 km zu verkürzen, weil sie einen Ausbruch einer ansteckenden Krankheit bei Kühen festgestellt hatte.

"Die Entdeckung eines Ausbruchs einer ansteckenden knotigen Dermatitis, die Rinder in einer speziell am Col des Saisies gelegenen Herde befällt, hat die Keulung der Tiere erforderlich gemacht", teilte der Tour-de-France-Organisator ASO am Donnerstagabend mit und erklärte, dass der Anstieg zum Col des Saisies "angesichts der Not der betroffenen Landwirte und um den reibungslosen Ablauf des Rennens zu erhalten" abgebrochen wurde.

Die reduzierte Etappe führt um zwei Anstiege, die Côte d'Hery-sur-Ugine und den Col des Saisies, und beginnt nun eine Stunde später, um 14:30 Uhr MESZ, 13:30 Uhr BST. Die Fahrer werden wie geplant in Albertsville starten, aber es wird einen 7 km langen neutralen Abschnitt vor dem offiziellen Start geben.

Es gibt nur noch zwei weitere Etappen nach der Freitagsetappen, wobei die letzte Etappe am Freitag wie gewohnt in Paris endet. Tadej Pogacar führt die Gesamtwertung mit 4 1/2 Minuten Vorsprung auf Jonas Vingegaard an.