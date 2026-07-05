Tour de France Etappe 2: Erste Anstiege des Rennens auf der landschaftlich reizvollen Strecke zwischen Tarragona und Barcelona

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Die Tour de France 2026 begann mit einem Mannschaftszeitfahren, bei dem Jonas Vingegaard und Team Visma gegen Tadej Pogacar und UAE Emirates die Initiative ergriffen. Vingegaard trägt zum ersten Mal seit 2023 das gelbe Trikot und gewinnt das Zeitfahren in Barcelona in 21 Minuten 47 Sekunden, acht Sekunden dahinter Filippo Ganna für Netcompany Ineos und Pogacar für die VAE.

Die zweite Etappe findet weiterhin in Katalonien statt, mit einer 168,5 Kilometer langen Strecke zwischen Tarragona und Barcelons, mit 2.500 Metern Höhenunterschied in zwei Bergen. Zuerst Alto de Bègues, ein 6,1 Kilometer langer Anstieg mit einer durchschnittlichen Steigung von 6,5 %, und schließlich der Alto del Castillo im Montjuïc-Park, mit einer Ziellinie neben dem Olympiastadion, das gleiche Ziel wie die erste Etappe, aber eine andere und anspruchsvollere Strecke, bei der der Anstieg zweimal ansteigt.

Das landschaftlich reizvolle Rennen führt außerdem durch mehrere malerische Städte der Costa Daurada wie Monnars, Altafulla, Torredembarra, Roda de Berà, El Vendrell, Calafell, Sitges und Castelldefels, vorbei an schönen Küsten und antiken römischen Monumenten. Er startet gegen 13:55 Uhr CEST, und die ersten Fahrer, die ins Ziel kommen, werden nach 17 Uhr MESZ erwartet.