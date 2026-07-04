Tour de France 2026: Liste aller Etappen und wie man sie live sehen kann (4.–26. Juli)

HQ

Heute ist einer der am meisten erwarteten Tage des Jahres für Radsportfans: der Grand Depart der Tour de France, das weltweit prestigeträchtigste Radrennen, das in den nächsten drei Wochen vom 4. bis 26. Juli und ab diesem Jahr in Spanien stattfindet: drei Etappen in Katalonien, von Barcelona, bevor das Rennen nach Frankreich verlegt wird, beginnend in Carcassone und endend wie üblich auf den Champs-Élysées in Paris.

Wenn Sie nichts von der Action verpassen wollen, mit einem epischen Duell zwischen Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar, den beiden Hauptfavoriten, hier eine Liste der Kommentatoren für die Tour de France 2026. Zum ersten Mal können britische Fans das Rennen nicht mehr im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen, da die Rechte an Warner Bros. übergehen und es somit vollständig hinter den Pay-Plattformen TNT Sports oder Discovery+ über HBO Max steht, während Channel 5 täglich Highlihts ausstrahlen wird.

Das Rennen wird wie üblich kostenlos im Fernsehen in Frankreich, Belgien, Italien, Spanien und den Niederlanden ausgestrahlt. Eurosport und HBO Max werden es auch in vielen europäischen Ländern anbieten.

Wie man Tour de France 2026 anschaut



Frankreich: France Télévisions



Deutschland: ARD



Österreich: Servus TV



Belgien: RTBF



Belgien: VRT



Tschechische Republik: Tschechisches Fernsehen



Dänemark: DKTV2



Norwegen: TV2 Norwegen



Spanien: RTVE



Irland: TG4



Italien: RAI Sports



Luxemburg: RTL



Die Niederlande: NOS



Vereinigtes Königreich: TNT Sports, HBO Max



Baskenland: EITB



Portugal: RTP



Slowakei: STVR



Slowenien: RTV Slovenija



Schweiz: SRG SSR



Ungarn: MTVA



Russland: Okko



Wales: S4C



Tour de France 2026: alle Etappen



Etappe 1 (Sa 4. Juli): Barcelona nach Barcelona – Mannschaftszeitfahren



Etappe 2 (So 5. Juli): Tarragona nach Barcelona



Etappe 3 (Mo 6. Juli): Granollers nach Les Angles



Etappe 4 (Di 7. Juli): Carcassonne nach Foix



Etappe 5 (Mi 8. Juli): Lannemezan nach Pau



Etappe 6 (Do 9. Juli): Pau nach Gavarnie-Gèdre



Etappe 7 (Fr 10. Juli): Hagetmau nach Bordeaux



Etappe 8 (Sa, 11. Juli): Périgueux nach Bergerac



Etappe 9 (So 12. Juli): Malemort nach Ussel



Ruhetag ---- Mo, 13. Juli



Etappe 10 (Di, 14. Juli): Aurillac nach Le Lioran



Etappe 11 (Mi 15. Juli): Vichy nach Nevers



Etappe 12 (Do 16. Juli): Circuit Nevers Magny-Cours nach Chalon-sur-Saône



Etappe 13 (Fr 17. Juli): Dole nach Belfort



Etappe 14 (Sa 18. Juli): Mülhaus nach Le Markstein



Etappe 15 (So 19. Juli): Champagnole nach Plateau de Solaison



Ruhetag ---- Mo, 20. Juli



Etappe 16 (Di 21. Juli): Évian-les-Bains nach Thonon-les-Bains – Einzelzeitfahren



Etappe 17 (Mi 22. Juli): Chambéry nach Voiron



Etappe 18 (Do 23. Juli): Voiron nach Orcières-Merlette



Etappe 19 (Fr 24. Juli): Lücke zu Alpe d'Huez



Etappe 20 (Sa 25. Juli): Alpe d'Huez bis Alpe d'Huez



Etappe 21 (So 26. Juli): Thoiry nach Paris (Champs-Élysées)

