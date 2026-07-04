Tour de France 2026: Liste aller Etappen und wie man sie live sehen kann (4.–26. Juli)
Wie man die Tour de France 2026 sieht und welche Länder in Europa sie kostenlos übertragen.
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Heute ist einer der am meisten erwarteten Tage des Jahres für Radsportfans: der Grand Depart der Tour de France, das weltweit prestigeträchtigste Radrennen, das in den nächsten drei Wochen vom 4. bis 26. Juli und ab diesem Jahr in Spanien stattfindet: drei Etappen in Katalonien, von Barcelona, bevor das Rennen nach Frankreich verlegt wird, beginnend in Carcassone und endend wie üblich auf den Champs-Élysées in Paris.
Wenn Sie nichts von der Action verpassen wollen, mit einem epischen Duell zwischen Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar, den beiden Hauptfavoriten, hier eine Liste der Kommentatoren für die Tour de France 2026. Zum ersten Mal können britische Fans das Rennen nicht mehr im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen, da die Rechte an Warner Bros. übergehen und es somit vollständig hinter den Pay-Plattformen TNT Sports oder Discovery+ über HBO Max steht, während Channel 5 täglich Highlihts ausstrahlen wird.
Das Rennen wird wie üblich kostenlos im Fernsehen in Frankreich, Belgien, Italien, Spanien und den Niederlanden ausgestrahlt. Eurosport und HBO Max werden es auch in vielen europäischen Ländern anbieten.
Wie man Tour de France 2026 anschaut
- Frankreich: France Télévisions
- Deutschland: ARD
- Österreich: Servus TV
- Belgien: RTBF
- Belgien: VRT
- Tschechische Republik: Tschechisches Fernsehen
- Dänemark: DKTV2
- Norwegen: TV2 Norwegen
- Spanien: RTVE
- Irland: TG4
- Italien: RAI Sports
- Luxemburg: RTL
- Die Niederlande: NOS
- Vereinigtes Königreich: TNT Sports, HBO Max
- Baskenland: EITB
- Portugal: RTP
- Slowakei: STVR
- Slowenien: RTV Slovenija
- Schweiz: SRG SSR
- Ungarn: MTVA
- Russland: Okko
- Wales: S4C
Tour de France 2026: alle Etappen
- Etappe 1 (Sa 4. Juli): Barcelona nach Barcelona – Mannschaftszeitfahren
- Etappe 2 (So 5. Juli): Tarragona nach Barcelona
- Etappe 3 (Mo 6. Juli): Granollers nach Les Angles
- Etappe 4 (Di 7. Juli): Carcassonne nach Foix
- Etappe 5 (Mi 8. Juli): Lannemezan nach Pau
- Etappe 6 (Do 9. Juli): Pau nach Gavarnie-Gèdre
- Etappe 7 (Fr 10. Juli): Hagetmau nach Bordeaux
- Etappe 8 (Sa, 11. Juli): Périgueux nach Bergerac
- Etappe 9 (So 12. Juli): Malemort nach Ussel
- Ruhetag ---- Mo, 13. Juli
- Etappe 10 (Di, 14. Juli): Aurillac nach Le Lioran
- Etappe 11 (Mi 15. Juli): Vichy nach Nevers
- Etappe 12 (Do 16. Juli): Circuit Nevers Magny-Cours nach Chalon-sur-Saône
- Etappe 13 (Fr 17. Juli): Dole nach Belfort
- Etappe 14 (Sa 18. Juli): Mülhaus nach Le Markstein
- Etappe 15 (So 19. Juli): Champagnole nach Plateau de Solaison
- Ruhetag ---- Mo, 20. Juli
- Etappe 16 (Di 21. Juli): Évian-les-Bains nach Thonon-les-Bains – Einzelzeitfahren
- Etappe 17 (Mi 22. Juli): Chambéry nach Voiron
- Etappe 18 (Do 23. Juli): Voiron nach Orcières-Merlette
- Etappe 19 (Fr 24. Juli): Lücke zu Alpe d'Huez
- Etappe 20 (Sa 25. Juli): Alpe d'Huez bis Alpe d'Huez
- Etappe 21 (So 26. Juli): Thoiry nach Paris (Champs-Élysées)