Tottenhams Trainer Roberto de Zerbi ist der Meinung, dass das Spiel am Sonntag wichtiger ist als das Europa-League-Finale

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Der letzte Tag der Premier League am Sonntag wird nicht so spannend sein, da Arsenal die Liga dank der Ausrutscher von Manchester City bereits gewonnen hat, aber das Duell um den Abstieg zwischen Tottenham (38 Punkte) und West Ham (36 Punkte) läuft weiterhin. Einer von ihnen wird fallen, und Tottenham sitzt am Steuer: Ein Sieg oder ein Unentschieden gegen Everton reicht aus, um die Rettung zu sichern, und selbst wenn sie verlieren, braucht West Ham einen Sieg gegen Leeds, ein Unentschieden würde nicht ausreichen.

Tottenham-Trainer Roberto de Zerbi weiß, dass sie mit dem Ruf eines Klubs wetten, der seit 1977 in der höchsten Spielklasse spielt, und bezeichnete das Sonntagsspiel als wichtiger als ein Finale.

Letztes Jahr besiegte Tottenham Manchester United im Europa-League-Finale mit Ange Postecoglou als Trainer und gewann einen großen europäischen Pokal. Aber "eine Trophäe ändert nichts. Das Wichtigste ist der Stolz und die Würde des Vereins, damit wir in der Premier League Urlaub machen können", sagte der italienische Trainer über BBC Sport.

"Dieses Spiel ist wichtiger, mehr als um einen Pokal zu spielen. Die letzte Saison endete damit, dass ich um eine Trophäe gespielt habe. Wir spielen um etwas Wichtigeres als einen Pokal, wegen des Stolzes und der Geschichte des Clubs."

Glauben Sie, dass Tottenham am Sonntag vor Abstieg und Demütigung bewahrt wird?