Tottenhams Bentancur erhält eine Sperre von sieben Spielen nach rassistischer Beleidigung gegen Son Heung-min

Rodrigo Bentancur, uruguayischer Fußballspieler bei Tottenham Hotspur, ist zu einer Geldstrafe von sieben Spielen und einer Geldstrafe von 100.000 Pfund verurteilt worden, nachdem er seinen Teamkollegen Son Heung-min rassistisch beleidigt hatte. Die strenge Geldstrafe wurde von einer unabhängigen Regulierungskommission genehmigt, nachdem eine Untersuchung von der FA (English Football Association) eingeleitet worden war.

Der Vorfall ereignete sich vor Monaten, im Frühsommer, als Bentancur in einer uruguayischen Fernsehsendung scherzte: "Sie sehen alle gleich aus" und bezog sich dabei auf Koreaner. "Sonny's? Es könnte auch Sonnys Cousin sein... Sie sehen alle gleich aus", sagte er, als der Moderator ihn nach einem Spurs-Trikot fragte.

Der Clip ging viral und Bentancur entschuldigte sich. "Sony, Bruder! Ich entschuldige mich bei Ihnen für das, was passiert ist, es war nur ein sehr schlechter Scherz! Du weißt, was ich dich liebe, und ich würde dich niemals respektlos behandeln oder dich oder jemand anderen verletzen! Ich liebe dich, Bruder!"

"Ich habe mit Lolo gesprochen. Er hat einen Fehler gemacht, er weiß das und hat sich entschuldigt. Lolo würde nicht die Absicht haben, jemals absichtlich etwas Beleidigendes zu sagen. Wir sind Brüder und es hat sich überhaupt nichts geändert", sagte Son.

"Wir haben das hinter uns, wir sind vereint und wir werden in der Vorbereitung wieder zusammenkommen, um gemeinsam für unseren Verein zu kämpfen", fügte Son hinzu. Aber die FA hatte nicht das letzte Wort gesprochen, und die Kommission befand, dass der Mittelfeldspieler gegen die FA-Regel E3.1 verstoßen hat, "da er sich unangemessen verhalten und/oder beleidigende und/oder beleidigende Worte verwendet und/oder das Spiel in Verruf gebracht hat".

Die FA fügt hinzu, dass dies durch die FA-Regel E3.2 verschärft wurde, "da sie einen ausdrücklichen oder stillschweigenden Verweis auf Nationalität und/oder Rasse und/oder ethnische Herkunft enthielt".

Tottenham verliert seinen Mittelfeldspieler für sieben Premier-League-Spiele, darunter das Spiel gegen Manchester City in dieser Woche, aber er wird weiterhin in der Lage sein, in der Europa League zu spielen.