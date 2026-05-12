Tottenham ist nach einem Unentschieden gegen Leeds immer noch vom Abstieg bedroht

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Die Tottenham-Fans können sich immer noch keine Pause gönnen, und die Abstiegsgefahr ist nach einem 1:1-Unentschieden gegen Leeds am Montagabend noch sehr real. Mathys Tel traf in der zweiten Halbzeit, beging aber später einen Elfmeter, den Dominic Calvert-Lewin verwandelte und den Spurs-Fans den ersten Heimsieg seit Dezember verwehrte. Torhüter Antonin Kinsky vereitelte einen möglichen späten Siegtreffer von Sean Longstaff und sicherte Tottenham damit einen Punkt, wodurch der Verein nun zwei Punkte vor West Ham liegt.

Während West Hams abgezeichnetes VAR-Tor im Spiel gegen Arsenal am Sonntag ihnen zugutekommt, liegt Tottenham trotz der schweren Sorge, dass ihre Rivalen dem Premier-League-Titel näherkommen, nur zwei Punkte vor West Ham, und es stehen noch zwei Spiele aus.

West Ham trifft am Sonntag, den 17. Mai, auf Newcastle; und Leeds am Sonntag, den 24. Mai, und Tottenham hat theoretisch härtere Rivalen: ein dringend benötigtes Chelsea, das riskiert, am 19. Mai in Europa zu spielen, und Everton am 24. Mai. Tottenham ist gerettet, wenn sie beide Spiele gewinnen, aber ein Ausrutscher hier und da und sie sind West Ham ausgeliefert.

Glaubst du, dass Tottenham in dieser Saison den Abstieg in die Championship vermeiden wird?