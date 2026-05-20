Tottenham ist bis zum letzten Spiel vom Abstieg bedroht: Was muss passieren, um eine Demütigung zu vermeiden

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Am Dienstagabend, zur gleichen Zeit, als Arsenal dank eines 1:1-Unentschiedens von Manchester City gegen Bournemouth zum Premier-League-Meister gekrönt wurde, erlitten die Tottenham Hotspur-Fans erneut eine Niederlage auf Kosten von Chelsea, die ihren ersten Ligasieg seit dem 4. März gegen Aston Villa feierten – sieben Spiele ohne Sieg.

Der 2:1-Sieg der Blues lässt Tottenham mit 38 Punkten, zwei vor West Ham mit 36 Punkten. Mit noch einem verbleibenden Spiel sind die Kombinationen für die Spiele am Sonntag einfach: Spurs gegen Everton und West Ham gegen Leeds, am 24. Mai um 16:00 Uhr BST, 17:00 Uhr MESZ.



Wenn Tottenham gegen Everton gewinnt oder unentschieden spielt, ist Tottenham gerettet



Wenn West Ham gegen Leeds verliert oder unentschieden spielt, steigt West Ham ab.



Aber es gibt ein Szenario, in dem Tottenham absteigt:



Wenn Tottenham verliert und West Ham gewinnt, steigt Tottenham ab und West Ham wird gerettet



Die Situation ist für Tottenhma vorteilhaft, der die Oberhand hat. Doch Tottenham konnte seit dem 6. Dezember nicht mehr zu Hause gewinnen, als sie Brentford mit Thomas Frank auf der Bank besiegten. Vor einem Jahr feierte Tottenham Hotspur den Europa-League-Titel, obwohl sie die Liga als viertletzter beendeten (allerdings 13 Punkte vor Leicester City). Dieses Jahr haben sie vielleicht nicht so viel Glück...