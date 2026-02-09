Tottenham Hotspur "im Kampf gegen den Abstieg" in der Premier League

HQ

Tottenham Hotspur eröffnet die kommende Premier-League-Runde mit 26 von 38 Siegen am Dienstag um 19:30 GMT, 20:30 Uhr CET, gegen Newcastle. Und sie befinden sich in einer prekären Lage: 15. in der Tabelle mit 29 Punkten, genauso viele Punkte wie Leeds United, nur drei Plätze über dem Abstieg. Die aktuellen Europa-League-Sieger befinden sich in einer Serie von sieben Siegen ohne Sieg, nachdem sie am vergangenen Wochenende mit 0:2 gegen Manchester United verloren hatten.

Wayne Rooney, ehemalige Legende von Manchester United und England, sagte in der Wayne Rooney Show (via BBC), dass die Spurs nun gegen den Abstieg kämpfen und sie sogar mit anderen Teams weiter unten in der Tabelle verglichen. "West Ham ist in Form, Nottingham Forest holt hier und da Ergebnisse. Man kann nicht denken, dass sie nicht in einem Abstiegskampf stehen, wo sie gerade sind. Ich denke, sie werden definitiv über die Schulter schauen."

So wie es jetzt ist, haben Burnley und Wolves, auf den Plätzen 19 und 20, kaum Hoffnungen, sich mit 15 und 8 Punkten zu retten. Der vorletzte Platz, der ebenfalls zum Abstieg führt, wird zwischen West Ham (23 Punkte), Nottingham Forest (26 Punkte), Leeds United (29 Punkte) und Tottenham (29 Punkte) umkämpft. Das Einzige, was den Spurs zugutekommt, ist ihr überlegener Torschnitt von 0 im Vergleich zu Nottinghams -13 oder West Wams -17.

Letzte Saison beendete Tottenham die Liga auf dem 17. Platz mit 38 Punkten, ein starker Gegensatz zu ihrem Ende der Saison 2023/24, wo sie mit 66 Punkten Fünfter wurden, was ihnen den Einzug in die Europa League ermöglichte... und es schließlich gewinnen.