Tottenham Hotspur gibt Roberto de Zerbi als neuen Cheftrainer für die nächsten fünf Jahre bekannt

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Tottenham Hotspur hat offiziell bekannt gegeben, dass Roberto de Zerbi der Mann ist, der ausgewählt wurde, um das Team vor dem Abstieg aus der Premier League zu retten und Igor Tudor zu ersetzen, der nach sieben Spielen, fünf Niederlagen und nur einem unbedeutenden Sieg entlassen wurde. De Zerbi war seit Februar arbeitslos, als er nach einer 0:5-Niederlage gegen PSG in der Ligue 1 von Marseille zurücktrat.

Der italienische Trainer sagte, er sei "begeistert, diesem fantastischen Fußballverein beizutreten, der einer der größten und prestigeträchtigsten der Welt ist" und möchte einen "Ein Fußballstil, der unsere Fans begeistert und inspiriert."

"Ich bin hier, weil ich an diesen Ehrgeiz glaube und einen langfristigen Vertrag unterschrieben habe, um alles zu geben, um sie zu erfüllen. Unsere kurzfristige Priorität ist es, in der Premier-League-Tabelle aufzusteigen, die bis zum Schlusspfiff des letzten Spiels der Saison im Mittelpunkt stehen wird."

De Zerbi hat einen Fünfjahresvertrag ohne Abstiegsklausel unterschrieben, sodass er auch bei einem Abstieg von Tottenham weitermachen wird: Sie stehen derzeit knapp außerhalb der Abstiegszone, auf Platz 17, nur einen Punkt vor West Ham, und haben nur noch sieben Spiele vor sich...