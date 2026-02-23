Tottenham-Fan wurde dabei gesehen, wie er Declan Rices Frau während Arsenals Premier-League-Sieg körperlich beschämt

HQ

Arsenal reagierte auf den Druck, den Manchester City im Premier-League-Rennen ausübte, mit einem überwältigenden Sieg im North London Derby, 4:1 gegen ein Tottenham Hotspur, das sich in einer sportlichen Krise befindet, nahe Abstiegsplätzen, das seit der Ankunft des neuen Trainers Igor Tudor nicht mehr gewonnen hat, darunter zwei Doppelpack von Eberechi Eze und Viktor Gyokeres. der sein 100. Tor für Arsenal erzielte.

Das Spiel hatte jedoch einen sehr beschämenden Moment, als einige Tottenham-Fans Declan Rice verspotteten, der ihm ein Foto seiner Frau am Telefon zeigte. Glücklicherweise schien Rice diesen Fan nicht zu bemerken, aber der Moment wurde von einem Fotografen festgehalten, und das Foto verbreitete sich in den sozialen Medien, wobei viele Nutzer die Aktion des Tottenham-Fans verurteilten.

Leider ist das nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Rices langjährige Freundin Lauren Fryer wurde wegen ihres äußeren Aussehens beleidigt und löschte ihre Instagram-Posts im April 2024, als sie Ziel beleidigender Sprechchöre in einem Spiel wurde, in dem Arsenal Chelsea mit 5:0 besiegte. Dies führte auch zu einer Welle der Unterstützung für Fryer und Rice von den Fans.

Declan Rice und Lauren Fryer sind seit ihrem 17. Lebensjahr zusammen, hatten 2022 ihr erstes Kind und heirateten im Juni 2025.