Toto Wolff hatte gemischte Gefühle, als er nach Antonellis Sieg in Monaco den Preis entgegennahm

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Mercedes Formel-1-Teamchef Toto Wolff hatte am vergangenen Wochenende einen seltenen Auftritt beim Großen Preis von Monaco, um zu feiern, dass sein Fahrer Andrea Kimi Antonelli das Rennen gewonnen hatte – der fünfte Grand-Prix-Sieg in Folge, was ihn mit 156 Punkten an die Spitze der Meisterschaft bringt, vor Lewis Hamilton. 90, und sein Teamkollege George Russell 88 Punkte.

Die F1-Regeln verlangen, dass ein Vertreter des Fahrers, der den Grand Prix gewonnen hat, bei der Zeremonie anwesend sein muss, um im Namen des Konstrukteurs einen Preis entgegenzunehmen, und Wolff hatte das zehn Jahre lang nicht getan... "Weil es immer schwierig ist, zwischen einer Seite der Garage glücklich und der anderen nicht zu balancieren", erklärte der CEO des Mercedes F1 Teams auf Sky Sports.

Da das Mitglied, das es machen sollte, schon früher gegangen war, hat Wolff die Auszeichnung persönlich ausgewählt, und das löst "gemischte Gefühle" aus, denn während die Freude für Antonelli, den jüngsten F1-Führer aller Zeiten, riesig war, erlitt sein Teamkollege George Russell eine weitere Serie von Pechs, die ihn ohne eigenes Verschulden aus den Punkten zurückfallen ließen.

Wolff sagte, das Team habe ihn beim Großen Preis von Kanada im Stich gelassen, als seine Antriebseinheit versagte, und auch in Monaco, während er in Monaco eine Boxenstrafe wegen Geschwindigkeitsüberschreitung erlitt, die das Team durch das Nichtabsetzen der Strafe noch verschärfte. "Er hätte ein Podium haben können, wenn nicht der Elfmeterfehler gewesen wäre."

Wolff erinnerte jedoch daran, dass die Saison lang sei und dass bis zum Zeitpunkt des letzten Jahres alle Oscar Piastri als Champion gesehen hatten, und er landete schließlich auf dem dritten Platz hinter Verstappen und Norris.