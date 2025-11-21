Total War: Warhammer und Warhammer II-Besitzer, um nächsten Monat Immortal Empires kostenlos zu bekommen

HQ

Total War und Creative Assembly verschenken Anfang nächsten Monats ein großes Geschenk an die Fans, denn Total War: Warhammer und Warhammer II Besitzer erhalten Zugang zur Immortal Empires-Kampagne aus Warhammer III sowie zum Prolog zu Lost God.

Wie in einem Beitrag auf Steam erklärt wird, musst du nichts tun, damit dieses Geschenk in deine Bibliothek kommt, und Besitzer der vorherigen PC-Spiele bekommen einfach Total War: Warhammer III ab dem 4. Dezember in ihre Bibliotheken aufgenommen. Immortal Empires ist im Grunde die Hauptart, wie viele Leute Total War: Warhammer III spielen, da es den Spielern Zugang zur gesamten Karte gibt, auf der sie gegen jede bisher eingeführte Fraktion kämpfen und gewaltige Imperien aufbauen können.

Wenn du Total War: Warhammer III besitzt, wird sich für dich nichts ändern. Wenn nicht, haben Sie nur Zugriff auf Kampagne und Prolog. Du bekommst nicht die anfängliche Story-Kampagne des Basisspiels, Realm of Chaos, und du kannst auch nicht mit den legendären Lords aus Warhammer III spielen, es sei denn, du zahlst für ein Upgrade-Paket. Egal, welche Version des Spiels du besitzt, du kannst DLCs für Immortal Empires kaufen, um weitere Kampagnen hinzuzufügen.