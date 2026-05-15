Total War: Warhammer III zeigt die Tigerkrieger in Aktion in einem neuen Fraktionstrailer

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Gerade wenn man denkt, alles gesehen zu haben, arbeitet Creative Assembly mit Games Workshop zusammen, um neue Warhammer-Lore auszubauen und eine brandneue Rasse von Menschen in die Alte Welt in den Tiger Warriors einzubauen. Diese wilden Katzenkämpfer sind keine ganze Fraktion für sich, aber sie sind eine mächtige Ergänzung für den Cathayan-Kader.

Im neuen Trailer zur Fraktionsübersicht sehen wir Bhashiva und ihre Tigerkrieger in Aktion. Die Tiger-Krieger-Einheit gibt es in drei Varianten. Die Basisversion führt zwei Äxte, während die Tiger Warrior Stalkers mit Wurfscheiben ausgestattet sind und die Iron Claw Tiger Warriors große Guandao-Stangenwaffen besitzen. Neben dem legendären Lord Bhashiva bekommen wir auch einen besonderen Tiger-Krieger Sawai-Lord, der sich wie eine weniger mächtige Version des Weißen Tigers selbst verhält. Für einen einzigartigen Helden bekommen wir den Nahkampfzauberer Clawspeaker, der die Winde von Bestien, Leben und Schatten nutzen kann.

Schau dir selbst den Trailer an, um etwas Tiger Warrior-Gameplay zu sehen, und halte Ausschau nach dem neuen Legendary Lord-Paket, das am 21. Mai erscheint. Am selben Tag wie die Warhammer Skulls-Showcase, an der wir viele weitere interessante Warhammer-Ankündigungen sehen werden.