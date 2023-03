Total War: Warhammer III wird mehr legendäre Helden haben

HQ

Total War: Warhammer III mag den größten Teil seines ersten Jahres damit verbracht haben, uns die kostenlose Erweiterung Immortal Empires zu bringen und verschiedene Fehler zu beheben, aber jetzt liegt der Fokus laut Andy Hall voll und ganz darauf, frische, neue Inhalte in das Spiel zu bringen.

Der Hauptautor und Narrative Designer von Creative Assembly sagte in einem Interview im Inside The Rookery-Podcast, dass mehr legendäre Helden zum Spiel kommen würden. In Total War: Warhammer II waren legendäre Helden ikonische Charaktere aus Warhammer Fantasy, die keine Armee alleine führen konnten, aber immer noch als Einheiten im Kampf und Helden auf der Kampagnenkarte agieren konnten.

Während Hall sagte, dass sie mit der Idee der legendären Helden fortfahren würden, scheint es, dass das Team auch mehr legendäre Lords machen möchte. "Mit Legendary Lords sind sie dein Avatar in dieser Welt, sie sollen dein Rollenspiel als sie sein", sagte er. "Es macht also Sinn, so viele dieser Warhammer-Prominenten wie möglich in diese Rolle zu bringen. Auch wenn sie, wie Todesmeister Snikch, normalerweise keine Generäle sind, sind sie Einzelgänger. Aber auch hier treten wir in die Fußstapfen der Tischplatte. Das tun sie auch."

Hall sprach auch darüber, wohin Total War: Warhammer III in Bezug auf die Expansion gehen sollte, und sagte: "Es gibt so viel mehr von Cathay zu sehen, wenn man nach neuen Gebieten sucht, die man erweitern kann. Aber wir schauen uns auch alle anderen Rassen an, wir sind uns bewusst, dass einige der Rassen, die früh, sehr früh veröffentlicht wurden, auch etwas Liebe brauchen."

Was möchtest du in Total War: Warhammer III DLC sehen?