Total War: Warhammer III - Vorzeichen der Zerstörung

HQ

Creative Assembly hat die gleiche feine Struktur nun schon einige Male verfolgt: Neben kostenlosen Inhalten (FLC) und einigen kostenpflichtigen Inhalten (DLC) wird ein großes Update veröffentlicht. Es gibt neue Einheiten, Helden, Kommandanten und Updates für Teile des Spiels, die leicht aus dem Gleichgewicht geraten sind, so dass einige Fraktionen etwas ausbalancierter werden können.

Dieses Mal sind es Khorne, Ogre Kingdoms und Greenskins, die aktualisiert wurden, und als jemand, der einmal zwei der drei im echten Leben gespielt hat, denke ich, dass ich ziemlich gut qualifiziert bin, um das zu beurteilen.

Der erste Fleischklumpen auf dem Tisch ist Golgfag Maneater, ein wahrhaft versierter Söldner, der im Gegensatz zu vielen anderen zu 100% als Söldnerarmee gespielt werden kann, die Aufträge ausführt. Und da Ogerlager jetzt verschoben werden können, kann es tatsächlich für diejenigen von uns funktionieren, die als sie spielen müssen. Es gibt mehrere neue Einheiten: Yetis, Goblins, die auf anderen Goblins reiten, Geier und ein legendärer Held - für diejenigen, die es gewohnt sind, das Charakterspiel zu spielen, ist dies das Äquivalent zu einem Spezialcharakter. Es ist eine deutlich andere Art zu spielen und eine schöne Abwechslung zu den anderen Kampagnen im Spiel. Du musst nicht Tage damit verbringen, 119 Städte zu verwalten, und wenn du Sim City nicht gerne spielst, während du kämpfst, ist dies eine großartige Art zu spielen.

Werbung:

Diesmal gibt es auch einen freien General, Arbaal der Unbesiegte. Ich habe eine Schwäche für ihn, aus dem einfachen Grund, weil ich damals mit ihm als Hauptgeneral Khorne gespielt habe. Seine Mechanik geht Hand in Hand mit dem neuen Khorne-System und nicht zuletzt mit einem logischeren Forschungsbaum. Sein "Ding" ist es, bestimmte Armeen und Generäle zu töten, und er kann sogar direkt zu ihnen reisen - gegen einen Preis. Dies wird in Form von Segen belohnt, wie z. B. stark reduzierte Kosten für neue Einheiten für eine Reihe von Runden. Er hat auch eine Reihe von Attributen, die ihn zu einem erbitterten Kämpfer machen. Er wird stärker, je mehr Feinde in der Nähe sind, er kann Explosionen verursachen, und mein Favorit, das Auge von Khorne, das eine ganze Einheit sofort töten und die Überlebenden in Chaosmonster verwandeln kann. Arbaal ist das reine, unverfälschte Khorne-Erlebnis – und dafür gibt es Extrapunkte.

Der andere General der Khorne ist nicht frei. Er trägt den eher generischen Namen Skulltaker, und da Khorne leicht umgestaltet wurde, kann man sich vorstellen, ob ein Dämonengeneral seine Kampagne auf Menschen oder Dämonen aufbauen sollte. Sein "Ding" ist, dass er gebufft wird, nachdem er andere getötet hat. Nicht nur auf die normale Art und Weise, wo das Töten bestimmter Generäle einen bestimmten Buff verleiht, sondern durch ein System des Sammelns - das ist richtig, Schädel - was dann seinen Umhang stärker macht. Es ist nicht viel, aber auf der anderen Seite kann er sich zu denen teleportieren, die zu töten Spaß machen würden. Es kostet nur eine Menge Ressourcen, bis zu einem Niveau, auf dem es sich nicht immer lohnt. Es erinnert ein bisschen zu sehr an eine alte Norsca-Mechanik und auch an Arbaals Spielmethode, und die Buffs, die man bekommt, sind zu klein und sollten an die Armee und nicht nur an den General gehen, um sich von den bestehenden Mechaniken im Spiel zu unterscheiden. Auf der anderen Seite bekommst du neun neue Einheiten, und eine davon ist ein weiteres bekanntes Monster in Form von Scyla Anfingrimm.

Die Grünen haben einen weisen Ork - nein, kein Oxymoron, aber im Vergleich zu einem Ork ist Gorbad Eisenklaue tatsächlich so schlau, dass er verschiedene strategische Kontexte anwenden kann. Für den Rest von uns wäre dies eine kognitive Fähigkeit auf dem Niveau eines Fünfjährigen, aber für einen Ork ist es fast ein wahres Genie. In der Regel sind jedoch bestimmte Kombinationen von Einheiten erforderlich, da diese aktiv eingesetzt werden müssen, damit die Taktik funktioniert, und dies führt in der Regel zu spezifischen Buffs. Jede dieser Stufen kann verstärkt werden und ist in mehreren Stufen verfügbar. Er hat auch neue Einheiten, wobei Mangler Squigs - Squigs, die mit Ketten zusammengebunden sind - am meisten Spaß machen, und es gibt auch einen riesigen Squig dazwischen. Wie sie in Bezug auf die Überlieferung erklären, dass es nicht nur den Rest der Armee auffrisst, ist mir ein Rätsel. Gorbad macht ziemlich viel Spaß zu spielen, und die neuen Einheiten sorgen für Abwechslung und Flexibilität, die ich vermisst habe. Als alter Ork-Spieler macht es auch Spaß zu sehen, wie man die Bandbreite der vielen verschiedenen Einheiten wirklich nutzt.

Werbung:

Sie können die Teile einzeln oder im Bundle für knapp 25 £ kaufen. Das ist eine Menge Geld, um die Immortal Empires-Kampagne dreimal zu spielen. Ich merke, dass pro Stunde Unterhaltung plötzlich nicht mehr so viel ist - aber es ist immer noch ziemlich viel für drei zusätzliche Generäle und einige zusätzliche Einheiten.