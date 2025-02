Total War: Warhammer III überarbeitet seine Kampagnen-KI

HQ

Total War: Warhammer III befindet sich in einem massiven Wandel. Ab heute beginnt eine neue Beta, in der die Spieler Feedback sammeln und einen Blick auf einige bevorstehende große Änderungen an der KI des Spiels werfen können.

Wie in einem Beitrag auf der Creative Assembly-Website beschrieben und von Principal Technical Designer Radoslav Borisov erläutert, werden sich die KI-Änderungen auf drei Schlüsselbereiche konzentrieren. Das Abfragesystem, das die Reaktion der KI auf feindliche Agenten optimiert, die Aggression, die der Aggressivität der KI mehr Nuancen verleiht, und das Fraktionspotenzial, das sich auf die Interaktion von KI zu KI in Teilen der Karte konzentriert, die du noch nicht erkundet hast.

Für Query wird dies dazu führen, dass die KI nicht immer nach Hause rennt und Siedlungen verteidigt, wenn feindliche Truppen in der Nähe sind, sondern andere Taktiken verwendet, um weniger vorhersehbar zu sein. Bei Aggression will CA die Art und Weise verbessern, wie die KI die Stärke einer anderen Fraktion einschätzt, und wird Anreize für mehr Kriege zwischen KI-Fraktionen schaffen. Zu guter Letzt hat Creative Assembly in "Fraktionspotenzial" fünf Änderungen vorgenommen, darunter: Erhöhung der Stärke großer KI-Fraktionen im Vergleich zu kleineren KI-Fraktionen, Erhöhung des Gewichts des Fraktionspotenzials bei der Berechnung der automatischen Auflösung, Verringerung des minimalen Fraktionspotenzials kleinerer Fraktionen, Erhöhung des maximalen Fraktionsbonus für KI in Gebieten, die du nicht erkundet hast, und Erhöhung des Fraktionspotenzials basierend auf deinem Schwierigkeitsgrad.

Die erste Beta läuft ab sofort bis zum 26. Februar, ein weiterer Betatest ist für das Frühjahr geplant.