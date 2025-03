Total War: Warhammer III 's Grand Cathay kommt auf den Tisch

HQ

In einem eher seltenen Ereignis für Warhammer haben wir gesehen, wie eine Armee vom Code eines Videospiels zu den Plastikmodellen gesprungen ist, die die Oberseiten unserer Tische zieren. Grand Cathay, die Armee von Total War: Warhammer III, wurde nun offiziell für Warhammer: The Old World enthüllt.

Fantasy-Fans werden wissen, dass das Debüt von Grand Cathay nicht aus dem Nichts kam und die Nation schon lange in der Geschichte von The Old World erwähnt wird. Aber bis jetzt hatten wir keine richtige Armee für sie auf dem Tisch.

Mit vielen Einheiten aus dem Spiel, wie z. B. Cathaya-Wächtern (Terrakotta-Wächter im Videospiel), Jadekriegern, Himmelslaternen und mehr, sieht Cathays Armee bereits ziemlich stark aus. Füge Miao Ying, den Sturmdrachen, hinzu und du hast eine Streitmacht, die es mit allem aufnehmen kann, was die Alte Welt zu bieten hat.

Wie jede andere Armee, die bisher für die Alte Welt enthüllt wurde, wird Grand Cathay mit einer Bataillonskiste geliefert, die 30 Jadekrieger, 10 Jade-Lanzenreiter und zwei Artilleriegeschütze mit ihren Besatzungen enthält.

Schaut euch die vollständige Armee im Detail auf der Warhammer-Community-Seite hier an.