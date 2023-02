Total War: Warhammer III erhält dieses Jahr drei neue DLCs

HQ

Creative Assembly war in letzter Zeit eher ruhig über Total War: Warhammer III. Nach dem neuesten Update für Immortal Empires scheint es, dass es nicht viel über das Strategiespiel zu diskutieren gibt. Vor kurzem hat uns der Game Director Rich Aldridge jedoch ein Update über kommende Inhalte für Total War: Warhammer III gegeben.

Laut Aldridge sind derzeit drei "Erfahrungen" für 2023 geplant, von denen eine im April veröffentlicht wird und die anderen beiden um die vagen Veröffentlichungsfenster von Sommer und Winter herum angesiedelt sind.

Es ist noch nicht klar, was diese Erfahrungen beinhalten werden, aber viele gehen davon aus, dass ein paar neue Armeen und legendäre Lords auf uns zukommen werden. Die Chaoszwerge zum Beispiel wurden bereits im Sommer 2022 in den Dateien des Spiels entdeckt, also sind sie etwas, was Fans schon seit einiger Zeit erwartet haben.

Aldridge sagte, dass einige dieser Inhalte "- hoffentlich - auf Ihrer Fahndungsliste stehen werden. Aber ich denke, es wird auch ein paar schöne Überraschungen geben."

Was glauben Sie, was diese Erfahrungen beinhalten werden? Welche Überraschungen könnten Ihrer Meinung nach auf Sie zukommen?