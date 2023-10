Total War: Warhammer III Entwickler verbieten Boykotte

HQ

Seit einiger Zeit sind die Spieler von Total War: Warhammer III ein wenig besorgt über die Preise des Spiels. Wir haben ein paar DLCs gesehen, und alle wurden zu einem höheren Preis als die zusätzlichen Inhalte von Total War: Warhammer II gekennzeichnet, obwohl sie eine ähnliche Menge an Material bieten.

Spieler boykottierten das Spiel in den Steam-Foren, aber diese Aktion wurde jetzt von Creative Assembly verboten. "Steam ist seit langem ein Ort, an dem wir es den Leuten ermöglicht haben, den Raum zu schaffen, in dem sie über das Spiel sprechen und diskutieren möchten", sagte der Entwickler. "Leider sind die Diskussionen im Laufe der Zeit immer mehr vom Thema abgekommen (d. h. weniger über das Spiel selbst, sondern mehr auf andere Spiele oder die Forderung nach neuen Spielen), unkonstruktiv (kritisch, ohne Lösungen anzubieten oder ausschließlich darauf ausgerichtet, Argumente zu schaffen), die sich darauf konzentrieren, bestimmte Personen (CA-Mitarbeiter, Influencer oder Mitglieder der Community) anzugreifen oder anzuprangern, oder auf Spekulationen beruhen (anstatt sich auf Ihre Erfahrungen mit dem Spiel zu konzentrieren)."

Die Moderation wird eingesetzt, wenn Fans störendes und nicht konstruktives Feedback geben, Untergangsstimmungen aussprechen, den Spaß anderer Spieler untergraben und vieles mehr. Im Moment hat das Spiel eine überwiegend negative Bewertung auf Steam und eine gemischte Bewertung insgesamt.

Was halten Sie von all dem? Sind die Fans zu weit gegangen?