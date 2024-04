Total War: Warhammer III enthüllt neue kostenlose Inhalte

HQ

Am Ende des Monats werden wir uns am DLC "Thrones of Decay" für Total War: Warhammer III erfreuen. Mit drei neuen legendären Lords, zusätzlichen Einheiten für das Imperium, Zwerge und Nurgle sowie Fraktionsüberarbeitungen gibt es eine Menge, auf das man sich freuen kann.

Jetzt hat Creative Assembly auch die kostenlosen Inhalte enthüllt, die zusammen mit dem DLC hinzugefügt werden. Sie müssen den DLC nicht gekauft haben, um auf diese Inhalte zugreifen zu können, und er wird für alle Besitzer von Total War: Warhammer III verfügbar sein.

Epidemus ist der neue legendäre Lord, der kostenlos zur Nurgle-Fraktion kommt. Er ist ein riesiger, von Seuchen befallener Dämon, der vielleicht nicht so aufgebläht ist wie Kugath Plaguefather, aber er hat sicherlich jede Menge Warzen und schreckliche Pocken, die er verteilen kann.

Das Imperium bekommt endlich etwas Glanz und Glamour mit Goldzauberern. Diese Helden können auf Pferden und Pegasus beritten werden, aber auch zu Fuß in die Schlacht ziehen und erhalten Zugang zum Wind of Metal.

Zu guter Letzt wird die Nemesis-Krone als neues und mächtiges Artefakt ins Spiel aufgenommen. Du kannst die Krone an zufälligen Punkten auf der Karte finden und wählen, ob du sie kontrollieren oder versiegeln möchtest. Wenn du es trägst, erhältst du einige mächtige Vorteile, aber es gibt auch Nachteile, ähnlich wie beim Schwert von Khaine.