Total War: Warhammer III - Bhashiva Charakterpaket

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Ich beginne diese Rezension mit einem Bekenntnis: Vergib mir, Sigmar, ich habe gesündigt. Ich habe Total War: Warhammer III schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Das Spiel ist großartig, ebenso wie die beiden davor. Es ist eine erstaunliche Leistung, dass Creative Assembly so gut wie die gesamte Alte Welt von Warhammer nachgebaut und in ein Videospielformat gebracht hat, sodass man sich epische Schlachten vorstellen kann, ohne Hunderte für Miniaturen ausgeben zu müssen. Trotzdem hatte ich in letzter Zeit keine Zeit, mich wieder einzulegen und die Karte in meiner Wahl zu bemalen, weshalb ich sehr froh war, den Vorwand für eine neue Kampagne mit Bhashiva, der Wüstentigerin, zu haben.

Bhashiva kündigt nicht nur die Aufnahme eines neuen legendären Lords in den Cathayan-Kader ein, sondern markiert auch einen einzigartigen Anlass für Total War: Warhammer und Warhammer Fantasy, denn obwohl Tigermenschen nicht gerade neue Lore sind, hat Bhashivas Aufnahme ihnen viel mehr Details verschafft, und nun haben Lore-Enthusiasten eine Vorstellung davon, wie mächtig Tiger Warriors sind. und was ihr Zweck im übergeordneten Setting ist.

Unsere Wüstentigerin hat einen Treueeid auf den Eisendrachen Zhao Ming geleistet, wie jeder Weiße Tiger vor ihr. Das gibt uns unsere erste einzigartige Essenz einer Kampagne, die als Bhashiva gespielt wird, da man es in gewisser Weise fast wie den Start als Vasallenstaat sehen könnte. Du schuldest Zhao Ming keine Schuld oder Ähnliches, und wirst auch nicht von seinen Entscheidungen im Spiel gesteuert, aber so wird es in der Lore so dargestellt, dass du eher eine unterstützende Fraktion bist. Natürlich kannst du das so schnell leugnen, wie du willst. Aber wenn du bester Freund eines Drachen sein möchtest, erhältst du Zugang zu bestimmten Missionen, die Bhashiva nach Abschluss Zugang zum größeren Cathayan-Kader geben. Ansonsten ist sie ziemlich begrenzt bei den Einheiten, die sie nehmen kann, es sei denn, du willst einfach nur Tiger-Krieger spammen.

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Genau das habe ich gemacht, als ich das erste Mal als Bhashiva gespielt habe. Im DLC bekommt man Zugang zu drei neuen Einheitentypen. Tiger Warriors, Anti-Infanterie, zweiaxtschwingende monströse Infanterie, Tiger Warrior Stalkers, die mit Fernwurfscheiben bewaffnet sind, und Iron Claw Tiger Warriors, die robustere Version der Basis-Tiger Warriors mit Anti-Großwaffen sind. Außerdem bekommst du einen Tiger-Krieger-Klauensprecher als Helden und eine Mischung aus Nahkampfkraft und Magie für deine Armee, und den Tiger-Krieger Sawai als generischen Lord. Viele Tiger, die den Cathayan-Kader mit dringend benötigter schwer angreifender Infanterie ergänzen. Diese Jungs sind größer, schneller und stärker als die durchschnittlichen Jade-Krieger, und es passt, dass du gegen Oger antrittst, um herauszufinden, wer die bessere monströse Infanterie ist.

Mechanisch sind auch die Tiger-Krieger ziemlich interessant, da sie nicht allzu sehr auf die Harmonie-Mechanik angewiesen sind, die die Cathayan-Armeen definiert. Sie bekommen einige Vorteile und können andere Einheiten verstärken, aber das bedeutet, dass du Tiger-Krieger einfach doomstacken kannst, ohne dir große Sorgen zu machen, Harmonie-Boni zu verlieren. Auch darauf habe ich mich konzentriert, weil ich sehen wollte, wie stark diese Einheiten sind, und ich bezweifle, dass sie jeden enttäuschen, der große Tigermenschen in den Kampf gegen Orks, Oger und alle anderen stürzen sehen will, die sich für hart genug halten, um sie zu bekämpfen.

Du wirst auch von Bhashiva selbst beeindruckt sein. Es ist schwer, herauszustechen, wenn es so viele bereits etablierte und beliebte Charaktere in Total War: Warhammer III gibt, aber Bhashivas erstaunliche Teleportationsanimationen und ihre Fähigkeit, Infanterie wie Butter zu zerschneiden, machen sie zu einer beeindruckenden Lord auf dem Schlachtfeld. Wie bereits erwähnt, ist auch ihre Kampagne mit ihren Mechaniken sehr einzigartig, und es fühlt sich so an, als hätte Creative Assembly viel Aufwand betrieben, um sicherzustellen, dass man nicht nur Geld für ein paar Tiger-Einheiten ausgibt. Meiner Meinung nach zahlst du hier mehr für die Kampagne als für die Einheiten, und die Kampagne macht Spaß. Der Tigerhof ist eine großartige Ausrede, um Siedlungen nach Relikten zu plündern, und die Buffs, die er bietet, lassen einen erneut das Gefühl haben, sich voll und ganz dem Tiger-Teil zu widmen.

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Es ist wirklich schwer, noch mehr zu diesem DLC zu sagen. Im Gegensatz zu anderen, größeren Packs bekommst du hier nur den einen legendären Lord mit einem regulären Lord, einem Helden und drei Einheiten, aber du bekommst auch Bhashiva und ihre Kampagne für etwa die Hälfte des Preises einzelner Charaktere in den Lord Pack-DLCs. Das ist kein beleidigender Preis, besonders wenn man sieht, dass er nur einen Pfund teurer ist als der Blood for the Blood God DLC. Es ist ehrlich in dem, was es bietet, was weder eine komplette Überarbeitung von Cathay noch ein bahnbrechendes Erlebnis in einer Kampagne ist. Es ist eine Nebenquest, wenn die Fraktions-DLCs und Lord Packs Hauptstory-Inhalte sind. Mechanisch ist es einzigartig und interessant. Optisch ist es ein Vergnügen, Tiger dabei zuzusehen, wie sie alles töten. Eine gute Zeit, wenn du willst, aber wenn nicht, fühlt es sich nicht so an, als würdest du Cathay um einige sehr wichtige Einheiten rauben.