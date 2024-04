Total War: Warhammer III ändert seine DLC-Preise

HQ

Total War: Warhammer III freut sich nächste Woche auf die große Enthüllung seines nächsten großen DLCs. Seit der Veröffentlichung des Spiels Anfang 2022 haben wir mehr Chaoslords, die Veröffentlichung der Chaoszwerge und das schlecht aufgenommene Shadows of Change-Paket gesehen.

In einem neuen Community-Blogbeitrag von Creative Assembly wurde enthüllt, dass für den kommenden DLC einige wichtige Änderungen an der Preisgestaltung vorgenommen werden. Anstatt einfach nichts oder das komplette Paket zu kaufen, könnt ihr jetzt die Inhalte für jede Fraktion einzeln kaufen.

Da Thrones of Decay also Nurgle, das Imperium und Zwerge enthält, kannst du die Inhalte jeder Fraktion einzeln für 7,49 £/8,99 € pro Paket kaufen. Wenn du nur als The Empire spielen willst, ist dies wahrscheinlich der richtige Weg.

Oder Sie können das gesamte Los für 19,10 £/22,92 € kaufen, wenn Sie den DLC in seiner Gesamtheit sehen möchten. Creative Assembly ging auch auf die jüngsten Entlassungen im Studio ein und sagte, egal was passiert, es wird immer ein Team geben, das an Total War: Warhammer III arbeitet.